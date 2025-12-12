Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
12.12.25 03:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
73.367,9059 CHF -137,7244 CHF -0,19%
78.651,4333 EUR -127,4030 EUR -0,16%
68.927,3876 GBP -136,2757 GBP -0,20%
14.372.939,6437 JPY -14.853,4171 JPY -0,10%
92.293,5236 USD -189,6550 USD -0,21%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,22%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,19%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,19%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,61%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,23%
Nobelpreisträger und Ökonom Paul Krugman äussert sich zum Bitcoin-Crash: Schuld daran sei Trumps nachlassende Macht.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch