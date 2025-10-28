SAP-Aktie trotzdem tiefer: Jefferies belässt Einstufung auf 'Buy'
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen.
Die Resultate des Softwarekonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die entscheidenden Aspekte seien jedoch der optimistischere Tenor des Managements in puncto Auftragsbestand und die wieder zunehmende Ausgabenbereitschaft der Firmenkunden.
Die SAP SE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,06 Prozent tieferbei 233,05 Euro.
/rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
