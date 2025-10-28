Dienstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Index-Performance im Fokus

Am Dienstagnachmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Dienstag gewinnt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,64 Prozent auf 47.847,47 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,161 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,277 Prozent auf 47.412,80 Punkte an der Kurstafel, nach 47.544,59 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47.943,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 47.675,70 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 46.247,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.837,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42.387,57 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,87 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.943,16 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 6,00 Prozent auf 356,24 USD), NVIDIA (+ 4,25 Prozent auf 199,64 USD), Microsoft (+ 2,38 Prozent auf 544,17 USD), Amazon (+ 1,48 Prozent auf 230,33 USD) und IBM (+ 1,44 Prozent auf 317,60 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Johnson Johnson (-1,77 Prozent auf 186,94 USD), Nike (-1,56 Prozent auf 67,52 USD), Walmart (-1,05 Prozent auf 103,37 USD), 3M (-1,00 Prozent auf 166,72 USD) und Merck (-0,97 Prozent auf 87,15 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 39.110.174 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,991 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net