OTS: TÜV SÜD / Patrick Vollmer neuer Vorstandsvorsitzender der TUEV SUED AG ...

Patrick Vollmer neuer Vorstandsvorsitzender der TUEV SUED AG (FOTO)

München (ots) - Patrick Vollmer hat am heutigen Tag seine Tätigkeit als

Vorstandsvorsitzender (CEO) der TÜV SÜD AG aufgenommen. Im November 2025 wurde

er vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Zusammen mit

Sabine Nitzsche (Chief Financial Officer, CFO) und Ishan Palit (Chief Operating

Officer, COO) bildet er nun den Vorstand der TÜV SÜD AG.

TÜV SÜD ist einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und

Zertifizierungsdienstleistungen. Rund 30.000 Mitarbeitende an mehr als 1.000

Standorten in rund 50 Ländern arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung

von Technologien, Systemen und Know-how. Damit leistet TÜV SÜD einen

wesentlichen Beitrag zur Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit

technologischer Innovationen, die von erneuerbaren Energien über autonomes

Fahren bis hin zu Künstlicher Intelligenz reichen.

"Die Übernahme der Verantwortung als CEO von TÜV SÜD ist für mich Ehre und

Verpflichtung zugleich", sagt Patrick Vollmer. "TÜV SÜD steht für Sicherheit,

Vertrauen und Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Wirtschaft. Ich freue

mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams weltweit auf diesem starken Fundament

aufzubauen und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens mit Fokus auf

Innovation aktiv weiterzugestalten."

Patrick Vollmer verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung im Aufbau und

in der Führung von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Vor seinem Wechsel

zu TÜV SÜD hatte er verschiedene Führungspositionen bei Accenture inne, zuletzt

als Leiter des globalen Industrials-Geschäfts. Zu Beginn seiner Karriere

sammelte er unternehmerische Erfahrungen durch die Gründung einer eigenen

Beratungsfirma und die Arbeit im Industrieunternehmen seiner Familie. Besonders

reizvoll an seiner neuen Aufgabe findet er den Purpose von TÜV SÜD,

technologische Innovationen sicher und zuverlässig zu machen und damit einen

echten Mehrwert zu schaffen.

Ein besonderes Anliegen ist ihm die enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden.

"TÜV SÜD verfügt über enormes Know-how und große Leidenschaft", sagt er. "Mein

Fokus liegt darauf, zuzuhören, ein tiefes Verständnis für unsere Kunden und

Partner zu entwickeln, Vertrauen aufzubauen und starke, international vernetzte

Teams zu unterstützen, um gemeinsam nachhaltige Lösungen und Innovationen zu

entwickeln."

Mit Patrick Vollmer im Amt ist der Aufsichtsrat davon überzeugt, dass das

Unternehmen gut aufgestellt ist, um seine Position als zuverlässiger Partner für

Technologie, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren weiter zu

stärken.

Pressekontakt:

Liz Fendt

TÜV SÜD

Public Relations

Westendstr. 199, 80686 München

Telefon: +49 89 5791-3592

E-Mail: mailto:liz.fendt@tuvsud.com

Internet: tuvsud.com/presse

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/38406/6208214

OTS: TÜV SÜD