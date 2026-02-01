OTS: TÜV SÜD / Patrick Vollmer neuer Vorstandsvorsitzender der TUEV SUED AG ...
Patrick Vollmer neuer Vorstandsvorsitzender der TUEV SUED AG (FOTO)
München (ots) - Patrick Vollmer hat am heutigen Tag seine Tätigkeit als
Vorstandsvorsitzender (CEO) der TÜV SÜD AG aufgenommen. Im November 2025 wurde
er vom Aufsichtsrat zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Zusammen mit
Sabine Nitzsche (Chief Financial Officer, CFO) und Ishan Palit (Chief Operating
Officer, COO) bildet er nun den Vorstand der TÜV SÜD AG.
TÜV SÜD ist einer der weltweit führenden Anbieter von Prüf-, Inspektions- und
Zertifizierungsdienstleistungen. Rund 30.000 Mitarbeitende an mehr als 1.000
Standorten in rund 50 Ländern arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung
von Technologien, Systemen und Know-how. Damit leistet TÜV SÜD einen
wesentlichen Beitrag zur Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit
technologischer Innovationen, die von erneuerbaren Energien über autonomes
Fahren bis hin zu Künstlicher Intelligenz reichen.
"Die Übernahme der Verantwortung als CEO von TÜV SÜD ist für mich Ehre und
Verpflichtung zugleich", sagt Patrick Vollmer. "TÜV SÜD steht für Sicherheit,
Vertrauen und Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Wirtschaft. Ich freue
mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams weltweit auf diesem starken Fundament
aufzubauen und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens mit Fokus auf
Innovation aktiv weiterzugestalten."
Patrick Vollmer verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung im Aufbau und
in der Führung von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Vor seinem Wechsel
zu TÜV SÜD hatte er verschiedene Führungspositionen bei Accenture inne, zuletzt
als Leiter des globalen Industrials-Geschäfts. Zu Beginn seiner Karriere
sammelte er unternehmerische Erfahrungen durch die Gründung einer eigenen
Beratungsfirma und die Arbeit im Industrieunternehmen seiner Familie. Besonders
reizvoll an seiner neuen Aufgabe findet er den Purpose von TÜV SÜD,
technologische Innovationen sicher und zuverlässig zu machen und damit einen
echten Mehrwert zu schaffen.
Ein besonderes Anliegen ist ihm die enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden.
"TÜV SÜD verfügt über enormes Know-how und große Leidenschaft", sagt er. "Mein
Fokus liegt darauf, zuzuhören, ein tiefes Verständnis für unsere Kunden und
Partner zu entwickeln, Vertrauen aufzubauen und starke, international vernetzte
Teams zu unterstützen, um gemeinsam nachhaltige Lösungen und Innovationen zu
entwickeln."
Mit Patrick Vollmer im Amt ist der Aufsichtsrat davon überzeugt, dass das
Unternehmen gut aufgestellt ist, um seine Position als zuverlässiger Partner für
Technologie, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren weiter zu
stärken.
Pressekontakt:
Liz Fendt
TÜV SÜD
Public Relations
Westendstr. 199, 80686 München
Telefon: +49 89 5791-3592
E-Mail: mailto:liz.fendt@tuvsud.com
Internet: tuvsud.com/presse
