Die Zuger Kantonalbank profitiert von starkem Anlagegeschäft und Sondereffekten, blickt angesichts des Zinsumfelds aber vorsichtiger nach vorn. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise, Gold- und Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus BayWa-Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären. Nestlé: Foodwatch-Vorwürfe zurückgewiesen. SpaceX erschwert Moskaus Zugang zu Starlink. Einigung erzielt: Gewerkschaft meldet Durchbruch für MAN-Werk in Salzgitter. Lufthansa: Neue Kreditkarte für Stammkunden sorgen für Ärger. Danone: Rückruf für bestimmte Babynahrung in Deutschland.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung