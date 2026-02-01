10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vor deutlich schwächerem Start in den Februar

Der DAX wird voraussichtlich mit deutlicheren Verlusten in den neuen Börsenmonat starten. Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken, indem er sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuert.

2. Börsen in Fernost teils mit kräftigen Verlusten

Die wichtigsten Märkte in Fernost gehen mit teils deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. In Tokio schloss der Nikkei 225 1,25 Prozent schwächer bei 52.655,18 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gibt daneben der der Shanghai Composite zwischenzeitlich 2,16 Prozent auf 4.029,20 Zähler nach. In Hongkong verliert der Hang Seng zeitweise 3,10 Prozent auf 26.538,01 Punkte.

3. BayWa: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt

Wer­bung Wer­bung

Beim Münchner Krisenkonzern BayWa weichen nach mehreren Spitzenmanagern auch drei Aufsichtsräte dem Druck von Eigentümern und Aktionären. Zur Nachricht

4. Anleger von Palantir und Walt Disney in Wartestellung

In den USA warten Anleger darauf, dass vor Handelsstart Entertainment-Riese Disney seine Bücher offenlegt. Nachbörslich steht dann die Palantir-Bilanz auf dem Programm. Alle anstehenden Termine & Bilanzen im Überblick

5. Einigung erzielt: Gewerkschaft meldet Durchbruch für MAN-Werk in Salzgitter

Wer­bung Wer­bung

Im Streit um den Standort Salzgitter des Bus- und Lastwagenherstellers MAN gibt es laut IG Metall und Betriebsrat eine Einigung. Zur Nachricht

6. Preisrutsch am Edelmetall-Markt: Gold- und Silberpreis gibt weiter massiv nach

An den Edelmetall-Märkten haben sich am Montag die Turbulenzen vom Wochenausklang fortgesetzt. Zur Nachricht

7. Airbus-Aktie im Fokus: Jefferies stuft auf "Hold" herab

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 230 auf 215 Euro gesenkt. Zur Nachricht

8. US-Regierung weiter im Teil-Shutdown - Ende wohl frühestens am Dienstag

Der Teilstillstand von US-Regierungsgeschäften wegen fehlender Finanzierung zieht sich wohl noch bis mindestens Dienstag. Zur Nachricht

9. Ölpreise kräftig unter Druck

Die Ölpreise sind am Montag massiv unter Druck geraten. Im frühen Handel weiteten die Notierungen im Sog von schwachen Rohstoffmärkten ihre Verluste aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 65,64 US-Dollar. Das waren 3,68 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 3,57 US-Dollar auf 61,64 Dollar.

10. Euro zum Dollar wenig verändert

Der Euro zeigt zum Dollar am Montag wenig Bewegung. EUR/USD wurden zuletzt bei 1,1847 gehandelt.