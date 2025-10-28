SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 234,10 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 234,10 EUR. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 232,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,90 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 427.977 Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 21,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 292,22 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,15 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Am 28.01.2027 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

