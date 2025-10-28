DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -5,9%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.865 -1,1%Euro1,1653 ±0,0%Öl64,40 -2,1%Gold3.937 -1,3%
DAX schließt etwas leichter -- Wall Street letztlich grün -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse, Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Tesla-Aktie: Elon Musks SpaceX und xAI kaufen unverkaufte Cybertrucks
Dow Jones-Marktbericht

Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone

28.10.25 22:32 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Handelsende in der Gewinnzone | finanzen.net

Der Dow Jones verbuchte letztendlich Zuwächse.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,34 Prozent höher bei 47.706,37 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,161 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,277 Prozent auf 47.412,80 Punkte an der Kurstafel, nach 47.544,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47.675,70 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47.943,16 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der Dow Jones auf 46.247,29 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 28.07.2025, den Wert von 44.837,56 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, bei 42.387,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,54 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 47.943,16 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 36.611,78 Zähler.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Sherwin-Williams (+ 5,47 Prozent auf 354,45 USD), NVIDIA (+ 4,98 Prozent auf 201,03 USD), Microsoft (+ 1,98 Prozent auf 542,07 USD), Cisco (+ 1,72 Prozent auf 72,62 USD) und Amazon (+ 1,00 Prozent auf 229,25 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Johnson Johnson (-1,77 Prozent auf 186,93 USD), Nike (-1,69 Prozent auf 67,43 USD), Walmart (-1,24 Prozent auf 103,17 USD), McDonalds (-1,16 Prozent auf 306,40 USD) und Merck (-1,10 Prozent auf 87,03 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 69.946.870 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,991 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,33 zu Buche schlagen. Mit 7,01 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

