SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 233,85 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 233,85 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 232,75 EUR nach. Bei 233,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 155.962 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 21,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 209,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 10,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.10.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,08 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,06 EUR je SAP SE-Aktie.

