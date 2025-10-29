SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittwochnachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 224,15 EUR.
Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,3 Prozent im Minus bei 224,15 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 223,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 231,70 EUR. Bisher wurden heute 797.178 SAP SE-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 20,93 Prozent niedriger. Am 16.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 209,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,08 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 28.01.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
