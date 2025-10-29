DAX24.269 ±-0,0%Est505.730 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,75 +0,5%Gold4.020 +2,0%
SAP SE im Fokus

29.10.25 12:04 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 228,45 EUR ab.

SAP SE
228,45 EUR -3,90 EUR -1,68%
Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 228,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 228,25 EUR. Mit einem Wert von 231,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 361.168 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,10 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,21 Prozent.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je SAP SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
11:56SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:56SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
