Microsoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig - Aktie fällt dennoch

REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft bleibt dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste auf rasantem Wachstumskurs. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 (30. Juni) legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 77,7 Milliarden US-Dollar (67 Mrd Euro) zu, wie der Softwarehersteller am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss in Redmond mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Der operative Gewinn legte um fast ein Viertel auf 38 Milliarden Dollar zu. Unter dem Strich blieben mit knapp 28 Milliarden Dollar rund zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr hängen. Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie des Unternehmens gab nachbörslich in einer ersten Reaktion um bis zu fast fünf Prozent nach. Rund eine halbe Stunde nach der Mitteilung reduzierte das Papier das Minus auf zwei Prozent.

Händler führten dies unter anderem darauf zurück, dass in der Mitteilung keine Aussagen zur Prognose für die Erwartungen im KI-Geschäft enthalten sind. Diese sollen in der Analystenkonferenz folgen. Außerdem sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn nur etwas besser als erwartet ausgefallen. Microsoft gehört gemeinsam mit Apple nach NVIDIA zu den weltweit wertvollsten Unternehmen.

Apple und Microsoft kommen derzeit auf einen Börsenwert von rund vier Billionen Dollar und haben damit aktuell einen Rückstand von rund einer Billion auf Nvidia, den Hauptprofiteur des KI-Booms an den Finanzmärkten. Der Chiphersteller übersprang am Mittwoch als erstes Unternehmen überhaupt die Schwelle von 5 Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung./zb/he