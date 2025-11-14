Microsoft Aktie
Marktkap. 3,26 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit Topmanagern aus den KI-Bereichen sowie mit KI-Experten auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern sei noch immer in einer frühen Phase des KI-Ausbaus, wobei die Nachfrage immer noch das Angebot übertreffe, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 510,18
|Abst. Kursziel*:
32,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 508,87
|Abst. Kursziel aktuell:
32,65%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 634,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
