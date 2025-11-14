DAX 23.748 -0,5%ESt50 5.656 -0,7%MSCI World 4.338 -0,1%Top 10 Crypto 12,94 +2,5%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.292 +1,2%Euro 1,1603 -0,2%Öl 64,41 +0,2%Gold 4.078 +0,0%
Microsoft Aktie

439,15 EUR +0,60 EUR +0,14 %
STU
508,87 USD +5,52 USD +1,10 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,26 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

12:41 Uhr
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit Topmanagern aus den KI-Bereichen sowie mit KI-Experten auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern sei noch immer in einer frühen Phase des KI-Ausbaus, wobei die Nachfrage immer noch das Angebot übertreffe, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 510,18		 Abst. Kursziel*:
32,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 508,87		 Abst. Kursziel aktuell:
32,65%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 634,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

08:01 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.10.25 Microsoft Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Angst vor KI-Blase Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
finanzen.net NVIDIA-Aktie komplett verkauft: Peter Thiel passt Portfolio an und warnt vor KI-Blase
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge
finanzen.net Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft legt am Abend zu
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones schwächelt
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt im Minus
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit Einbußen
Benzinga This Underdog AI Challenger To Microsoft Is Catching Fire: Momentum Score Spikes
Benzinga Elon Musk Thinks Microsoft Co-Founder Bill Gates Should Close Out &#39;Crazy&#39; Tesla Short Position
Benzinga Consumer Tech News (Nov 10-14): China Lifts Rare Earth Export Ban to U.S., Microsoft and Google Invest Billions in AI Data Centers &amp; More
Benzinga Bill Gates Wasn&#39;t Eager To Meet Warren Buffett Until He Learnt This About The Oracle Of Omaha
MotleyFool Meet the Unstoppable Stock That Could Join Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, and Taiwan Semiconductor in the $1 Trillion Club by 2030.
Benzinga Druckenmiller Opens Position In Amazon, Closes Microsoft — Here&#39;s More Of Duquesne&#39;s Biggest Q3 Moves
Benzinga This Microsoft Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday
Zacks FIS Expands Fintech Presence With New Tools on Microsoft Marketplace
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen