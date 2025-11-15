DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.252 +1,1%Euro 1,1611 -0,1%Öl 63,79 -0,8%Gold 4.076 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen - Aktie springt an
Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte Apple plant größten iPhone-Umbau seiner Unternehmensgeschichte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
440,30 EUR +1,75 EUR +0,40 %
STU
510,59 USD +0,22 USD +0,04 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,27 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

08:01 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
440,30 EUR 1,75 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern sei immer noch in einem frühen Stadium des Aufbaus seiner KI-Kapazitäten, und die Nachfrage übersteige das Angebot, schrieb Brent Thill am Sonntag. Er verwies auf Gespräche mit dessen Finanzchefs für die Bereiche KI-Businesslösungen und KI-Cloud sowie mit Experten. Letztere sähen Microsoft und Alphabet im derzeitigen KI-Zyklus am besten positioniert, während Amazons Cloud-Sparte AWS Signale einer Beschleunigung zeige./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 510,18		 Abst. Kursziel*:
32,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 510,59		 Abst. Kursziel aktuell:
32,20%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 634,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

08:01 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.10.25 Microsoft Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
finanzen.net Minuszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge
finanzen.net Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft legt am Abend zu
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones schwächelt
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt im Minus
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten
Benzinga Elon Musk Thinks Microsoft Co-Founder Bill Gates Should Close Out &#39;Crazy&#39; Tesla Short Position
Benzinga Consumer Tech News (Nov 10-14): China Lifts Rare Earth Export Ban to U.S., Microsoft and Google Invest Billions in AI Data Centers &amp; More
Benzinga Bill Gates Wasn&#39;t Eager To Meet Warren Buffett Until He Learnt This About The Oracle Of Omaha
MotleyFool Meet the Unstoppable Stock That Could Join Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, and Taiwan Semiconductor in the $1 Trillion Club by 2030.
Benzinga Druckenmiller Opens Position In Amazon, Closes Microsoft — Here&#39;s More Of Duquesne&#39;s Biggest Q3 Moves
Benzinga This Microsoft Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Friday
Zacks FIS Expands Fintech Presence With New Tools on Microsoft Marketplace
Business Times Amazon, Microsoft back effort to restrict Nvidia’s exports to China: WSJ
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen