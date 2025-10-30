DAX24.123 ±0,0%Est505.691 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,75 -4,1%Nas23.683 -1,2%Bitcoin93.080 -1,9%Euro1,1564 -0,3%Öl64,88 ±-0,0%Gold4.005 +1,5%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Microsoft auf 575 Dollar - 'Overweight'

30.10.25 15:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
452,10 EUR -6,10 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 565 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Cloudsparte Azure habe sich im ersten Geschäftsquartal gesund entwickelt, wenngleich sich das Wachstum normalisiert habe, schrieb Mark Murphy in seiner Reaktion am Donnerstag. Der Umsatzausblick auf das laufende zweite Quartal liege für Azure etwas über den Erwartungen und für den Konzern insgesamt in deren Rahmen bis knapp darunter./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:12 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

In eigener Sache

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
16:36Microsoft KaufenDZ BANK
16:31Microsoft BuyUBS AG
13:21Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
11:41Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Microsoft OutperformRBC Capital Markets
