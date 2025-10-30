DAX24.115 ±-0,0%Est505.689 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.781 -0,7%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl64,91 ±0,0%Gold3.997 +1,3%
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Aktienkurs im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

30.10.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 226,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
226,75 EUR 2,45 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 226,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 226,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,30 EUR. Bisher wurden heute 537.041 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 8,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
14:41SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14:41SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025SAP SE BuyUBS AG
27.10.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.10.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

