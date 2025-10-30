SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 226,75 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 226,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 226,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,30 EUR. Bisher wurden heute 537.041 SAP SE-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 8,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 292,22 EUR.
SAP SE veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,08 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 28.01.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die SAP SE-Aktie
Sk hynix-Aktie springt nach Rekordgewinn an und zieht Advantest & Co. mit
Aktien im Plus: Telekom und NVIDIA planen Bau von Milliarden-Rechenzentrum
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:41
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:41
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen