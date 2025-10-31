DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.747 +1,3%Euro1,1581 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Dow Jones-Performance im Fokus

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

31.10.25 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende | finanzen.net

Schlussendlich agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
212,20 EUR -2,80 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
250,50 EUR -2,50 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
502,00 EUR -4,00 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
137,70 EUR 4,56 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
259,25 EUR -2,15 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
448,85 EUR -7,00 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
175,56 EUR -0,20 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
225,75 EUR 1,85 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,52 EUR 0,82 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
296,45 EUR -2,05 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
87,78 EUR -1,21 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.562,9 PKT 40,8 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 47.562,87 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,949 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,158 Prozent leichter bei 47.446,88 Punkten in den Handel, nach 47.522,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47.718,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47.347,28 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,317 Prozent zu. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 46.397,89 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44.130,98 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der Dow Jones auf 41.763,46 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,20 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48.040,64 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 9,58 Prozent auf 244,22 USD), Chevron (+ 2,74 Prozent auf 157,72 USD), Amgen (+ 2,20 Prozent auf 298,43 USD), Verizon (+ 2,00 Prozent auf 39,74 USD) und Salesforce (+ 1,47 Prozent auf 260,41 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Microsoft (-1,51 Prozent auf 517,81 USD), McDonalds (-1,32 Prozent auf 298,43 USD), Visa (-1,24 Prozent auf 340,74 USD), Walmart (-1,03 Prozent auf 101,18 USD) und Caterpillar (-1,01 Prozent auf 577,26 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Amazon-Aktie. 45.841.551 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,30 zu Buche schlagen. Mit 7,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

