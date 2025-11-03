SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 229,30 EUR nach oben.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 229,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 231,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 436.494 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 23,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,55 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 292,22 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,25 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,08 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 29.01.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 28.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,04 EUR je Aktie belaufen.

