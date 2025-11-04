DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.357 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.938 -1,6%
Qiagen übernimmt Parse Biosciences für bis zu 280 Mio USD

04.11.25 20:06 Uhr
DOW JONES--Qiagen erweitert sein Portfolio an Probentechnologien mit der Übernahme von Parse Biosciences und steigt damit in den schnell wachsenden Markt für Einzelzell-Analysen ein. Der Kaufpreis umfasst eine Vorauszahlung von rund 225 Millionen US-Dollar in bar, wie der Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien mitteilte. Darüber hinaus können die Aktionäre zusätzliche Meilensteinzahlungen von bis zu 55 Millionen Dollar erhalten, die an die Erreichung bestimmter Ziele über einen mehrjährigen Zeitraum geknüpft sind.

Die Einzelzell-Analyse ermögliche es Wissenschaftlern, die Aktivität von Genen in einzelnen Zellen zu untersuchen und so die zugrunde liegenden Mechanismen von Gesundheit und Krankheit zu erkennen. Der globale Markt für Einzelzell-Analysen dürfte der Mitteilung zufolge von rund 1,2 Milliarden Dollar im Jahr 2024 voraussichtlich auf etwa 2,1 Milliarden Dollar im Jahr 2029 wachsen. Dies entspreche einem jährlichen Wachstum von rund 10 Prozent, das vor allem durch die KI-gestützte Arzneimittelforschung vorangetrieben werde, so Qiagen.

Mit der Akquisition von Parse Biosciences erweitere der Konzern sein Portfolio mit einer hochskalierbaren Chemie, die Forschungen mit Millionen bis Milliarden von Zellen ermöglicht. Gleichzeitig ermögliche die Technologie von Parse Kunden, KI-basierte Einzelzell-Daten effizienter und in deutlich größerem Umfang zu generieren, zu verarbeiten und zu interpretieren - von der ersten Probe bis hin zu verwertbaren Erkenntnissen.

Die Transaktion werde voraussichtlich Ende 2025 abgeschlossen sein.

Für 2026 werde erwartet, dass Parse rund 40 Millionen Dollar zum Umsatz von Qiagen beitragen wird, was einem Wachstumsbeitrag von etwa zwei Prozentpunkten entspricht, mit einem starken zweistelligen Wachstum in den Folgejahren. Die Transaktion werde voraussichtlich im Geschäftsjahr 2026 den bereinigten Gewinn je Aktie um etwa 0,04 Dollar verwässern und sich dann ab 2028 wertsteigernd auswirken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 14:07 ET (19:07 GMT)

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
