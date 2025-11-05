SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 224,55 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 224,55 EUR ab. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 223,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 224,95 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 128.979 Aktien.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2025 bei 209,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,22 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,08 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 28.01.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

