Drohnensichtung in Göteborg - Deutsche Flüge betroffen

06.11.25 19:22 Uhr

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Am Flughafen der schwedischen Großstadt Göteborg ist mindestens eine Drohne gesichtet worden. Der Luftverkehr am Airport Göteborg-Landvetter sei deshalb momentan eingestellt, sagte ein Vertreter der zuständigen Behörde Luftfartsverket am Abend unter anderem der Zeitung "Aftonbladet". Der Flughafenbetreiber Swedavia teilte mehreren schwedischen Medien ebenfalls mit, dass der Luftraum über dem Flughafen derzeit gesperrt sei.

Wie eine Auflistung von Swedavia zeigte, mussten zwei Flüge aus München und Frankfurt umgeleitet werden - wohin, ging aus den Angaben nicht hervor. Dem "Aftonbladet" zufolge wurden die Flieger jeweils in die dänische Hauptstadt Kopenhagen rund 230 Kilometer weiter südlich geschickt. Flüge aus Göteborg nach München und Frankfurt wurden zudem gestrichen.

Ominöse Drohnensichtungen hatten in den vergangenen Wochen an diversen Flughäfen in Nato-Ländern für Unruhe gesorgt. Unter anderem sorgte die Beobachtung mehrerer größerer Drohnen Ende September in Kopenhagen für stundenlanges Flugchaos. Zuletzt war am Dienstagabend auch der Flugbetrieb am Brüsseler Flughafen wegen Drohnensichtungen zweimal zum Erliegen gekommen. Dutzende Flüge mussten gestrichen werden. Am Mittwochabend gab es einen solchen Vorfall dann auch am Flughafen in Hannover./trs/DP/nas