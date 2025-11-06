DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,24 -7,8%Nas23.063 -1,9%Bitcoin87.574 -3,1%Euro1,1541 +0,4%Öl63,00 -0,9%Gold3.984 +0,1%
Dow Jones im Fokus

Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

06.11.25 18:00 Uhr
Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter | finanzen.net

Der Dow Jones erleidet am Donnerstag Verluste.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 1,02 Prozent tiefer bei 46.828,78 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 19,817 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,452 Prozent auf 47.097,31 Punkte an der Kurstafel, nach 47.311,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 46.803,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47.359,29 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 1,82 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 06.10.2025, einen Stand von 46.694,97 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 44.193,12 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 06.11.2024, einen Stand von 43.729,93 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10,47 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48.040,64 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 1,32 Prozent auf 85,50 USD), Chevron (+ 1,11 Prozent auf 154,35 USD), Coca-Cola (+ 0,66 Prozent auf 68,96 USD), IBM (+ 0,57 Prozent auf 308,51 USD) und Travelers (+ 0,38 Prozent auf 277,69 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Salesforce (-6,61 Prozent auf 235,98 USD), NVIDIA (-3,57 Prozent auf 188,24 USD), Amazon (-2,97 Prozent auf 242,76 USD), Microsoft (-1,91 Prozent auf 497,48 USD) und Walt Disney (-1,79 Prozent auf 109,37 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18.843.835 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,195 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

mehr Analysen