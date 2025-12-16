Amazon Aktie
Marktkap. 2,02 Bio. EURKGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 305 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sprach anlässlich der geplanten Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar in diesem Jahr von einer "Capexapalooza", also etwa einer Investitionssause. Gemeinsam mit Alphabet und Meta gebe es nun einen "Hattrick" der Internetriesen mit massiv aufgestockten Investitionen, wobei die Zahl 200 Milliarden nochmals einen gewissen Schock hervorrufe. Amazon sei wie in der Vergangenheit bereit, kurzfristig Gewinne zugunsten langfristiger Perspektiven zu opfern. Verglichen mit den jüngsten Investitionen hätten Alphabet und Meta aber noch kräftiger aufs Gaspedal getreten. /rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:32 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Overweight
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 222,69
|Abst. Kursziel*:
19,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 203,84
|Abst. Kursziel aktuell:
30,00%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 291,20
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Amazon
|14:11
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|11.04.17
|Amazon Sell
|Standpoint Research
|23.03.17
|Amazon Sell
|UBS AG
|14.08.15
|Amazon Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.09
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.08
|Amazon sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.09.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|30.07.18
|Amazon neutral
|JMP Securities LLC
|13.06.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.05.18
|Amazon Hold
|Morningstar
|02.02.18
|Amazon Neutral
|Monness, Crespi, Hardt & Co.