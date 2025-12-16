JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 305 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sprach anlässlich der geplanten Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar in diesem Jahr von einer "Capexapalooza", also etwa einer Investitionssause. Gemeinsam mit Alphabet und Meta gebe es nun einen "Hattrick" der Internetriesen mit massiv aufgestockten Investitionen, wobei die Zahl 200 Milliarden nochmals einen gewissen Schock hervorrufe. Amazon sei wie in der Vergangenheit bereit, kurzfristig Gewinne zugunsten langfristiger Perspektiven zu opfern. Verglichen mit den jüngsten Investitionen hätten Alphabet und Meta aber noch kräftiger aufs Gaspedal getreten. /rob/ag/ajx

