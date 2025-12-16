DAX 24.607 +0,5%ESt50 5.961 +0,6%MSCI World 4.459 +0,2%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.684 +6,2%Euro 1,1815 +0,3%Öl 67,12 -0,3%Gold 4.914 +2,9%
Amazon Aktie

172,02 EUR -17,28 EUR -9,13 %
STU
203,84 USD -29,16 USD -12,52 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 2,02 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

JP Morgan Chase & Co.

Amazon Overweight

14:11 Uhr
Amazon Overweight
Amazon
172,02 EUR -17,28 EUR -9,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 305 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sprach anlässlich der geplanten Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar in diesem Jahr von einer "Capexapalooza", also etwa einer Investitionssause. Gemeinsam mit Alphabet und Meta gebe es nun einen "Hattrick" der Internetriesen mit massiv aufgestockten Investitionen, wobei die Zahl 200 Milliarden nochmals einen gewissen Schock hervorrufe. Amazon sei wie in der Vergangenheit bereit, kurzfristig Gewinne zugunsten langfristiger Perspektiven zu opfern. Verglichen mit den jüngsten Investitionen hätten Alphabet und Meta aber noch kräftiger aufs Gaspedal getreten. /rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:32 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amazon Overweight

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 222,69		 Abst. Kursziel*:
19,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 203,84		 Abst. Kursziel aktuell:
30,00%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 291,20

*zum Zeitpunkt der Analyse

