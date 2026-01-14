DAX24.649 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.195 +5,2%Euro1,1794 +0,1%Öl67,44 +0,2%Gold4.896 +2,5%
Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
SiTime wird mit Renesas-Übernahme zum Timing-Giganten für KI – Beschleunigung beim Umsatzziel von 1 Mrd. USD! SiTime wird mit Renesas-Übernahme zum Timing-Giganten für KI – Beschleunigung beim Umsatzziel von 1 Mrd. USD!
AKTIEN IM FOKUS: KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - Nun auch bei Amazon

06.02.26 11:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
279,25 EUR -0,75 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
175,16 EUR -13,84 EUR -7,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
566,80 EUR -1,40 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
338,00 EUR 4,50 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben die Anleger von Amazon am Freitag verschreckt. Die Aktien des Handelsriesen brachen im vorbörslichen US-Handel um mehr als sieben Prozent ein. Zwischenzeitlich zeichnete sich gar ein zweistelliger Kurseinbruch ab.

Die tags zuvor kräftig durchgeschüttelten Papiere von Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) gaben derweil leicht nach, während sich die Anteilsscheine des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) kaum bewegten. Beide Unternehmen hatten jüngst ebenfalls angekündigt, für KI enorme Summen in die Hand nehmen zu wollen.

Amazon übertrifft bei den geplanten Investitionen sogar seine ausgabefreudigen Tech-Rivalen und will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar (etwa 170 Mrd Euro) in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken.

Alphabet hatte zuvor Kapitalausgaben von bis zu 185 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, Meta peilt bis zu 135 Milliarden Dollar an. Softwarehersteller Microsoft hatte bereits über Investitionen von 37,5 Milliarden Dollar allein im abgelaufenen Geschäftsquartal berichtet.

Zugleich ist nach wie vor offen, ob diese gewaltigen Beträge überhaupt zurückverdient werden können.

Laut Amazon-Chef Andy Jassy soll der Großteil des Geldes in den Ausbau von KI-Infrastruktur gehen. Er rechnet auf lange Sicht mit einer profitablen Geldanlage. Den Investoren geht das offensichtlich nicht zügig genug, die KI-Sorgen am Markt verschärften sich jüngst.

"Die Anleger wollen schnellere Ergebnisse sehen", stellte Jefferies-Branchenexperte Brent Thill fest. Amazon müsse Vertrauensaufbau leisten. Der Handelsriese ist stark im Geschäft mit Rechenleistung und Cloud-Speicher - und profitiert damit auch vom Boom bei Künstlicher Intelligenz.

"Der KI-Investitions-Kater verwandelt sich gerade in eine wilde Flucht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Anlegerstimmung erscheine aktuell wie das Negativ des Booms von 2021. Beim Kursrutsch von Amazon geht es aus seiner Sicht nicht nur um eine einzelne Aktie. Der Markt verlange allgemein Antworten, inwiefern sich die hohen KI-Investitionen auszahlen und ob dies in Quartalen oder Epochen gemessen werde.

Im laufenden Jahr dürften die Investitionen von Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft um rund 60 Prozent zulegen, während der Markt nur ein Plus von etwa 40 Prozent erwartet habe, schrieb RBC-Analyst Srini Pajjuri. Er erwartet auch im nächsten Jahr weiterhin erhöhte Ausgaben. Der Kampf um die Führungsrolle bei KI sei noch lange nicht ausgefochten. Es sei allerdings angesichts von Teilemangel und Energieengpässen fraglich, ob die vier Konzerne die angepeilten Summen am Ende überhaupt vollständig ausgeben könnten.

Mit den am Freitag drohenden Verlusten zeichnet sich für die Amazon-Aktien ein Minus von mehr als zehn Prozent im noch jungen Jahr ab. Vom Anfang November erreichten Rekordhoch bei 258,60 Dollar wären die Papiere damit um rund ein Fünftel zurückgekommen. Die Anteilsscheine von Alphabet hatten erst am Dienstag eine neue Bestmarke aufgestellt, gerieten dann angesichts der KI-Sorgen aber ebenfalls merklich unter Druck. Bei Meta war kurzzeitige Euphorie mit Blick auf die Investitionen Ende Januar schnell wieder vorbei, Microsoft schwächelt ohnehin bereits seit geraumer Zeit.

Die am späten Donnerstagabend veröffentlichten Quartalszahlen von Amazon gerieten angesichts der geplanten Investitionen in den Hintergrund. Dabei habe sich das Wachstum der Cloud-Sparte AWS wieder beschleunigt, lobte Goldman-Analyst Eric Sheridan. Außerdem habe ihn die operative Marge in diesem Geschäftsbereich positiv überrascht. Die Nachfragetrends im Onlinehandel und Werbegeschäft hätten seine Schätzungen leicht übertroffen./niw/ag/mis

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Amazon OutperformRBC Capital Markets
08:01Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Amazon BuyUBS AG
02.02.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Amazon OutperformRBC Capital Markets
08:01Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Amazon BuyUBS AG
02.02.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

