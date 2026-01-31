DAX 24.471 -0,3%ESt50 5.914 -0,6%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8405 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.832 -0,1%Euro 1,1863 +0,1%Öl 66,11 -6,5%Gold 4.620 -5,0%
Amazon Aktie

Amazon Aktien-Sparplan
199,70 EUR -1,85 EUR -0,92 %
STU
239,20 USD -0,12 USD -0,05 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 2,16 Bio. EUR

KGV 39,70 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866

ISIN US0231351067

Symbol AMZN

Jefferies & Company Inc.

Amazon Buy

08:26 Uhr
Amazon Buy
Amazon
199,70 EUR -1,85 EUR -0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aktien seien zu günstig angesichts der erwarteten Beschleunigung des Geschäfts mit Amazon Web Services (AWS), schrieb Brent Thill am Sonntag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 13:01 / P.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / P.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 300,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 239,30		 Abst. Kursziel*:
25,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 239,20		 Abst. Kursziel aktuell:
25,42%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 303,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
12.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien von NVIDIA, Tesla & Co. im Blick: Warum die "Magnificent 7" nicht mehr unbesiegbar sind
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Anthropic-Aktie vor Mega-Bewertung: KI-Startup peilt 350-Milliarden-Dollar-Marke an
Bank of America-Analyst: Diese Technologieaktien profitieren am stärksten von der nächsten KI-Welle
Amazon-Aktie im Blick: Unternehmen könnte wohl 50 Milliarden Dollar in OpenAI stecken
Amazon Aktie News: Amazon verliert am Freitagabend
Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag freundlich
Wochenschwerpunkt - Silber sprengt alle Ketten
Amazon vor Mega-Deal mit OpenAI: 100-Milliarden-Runde könnte KI-Wettlauf neu ordnen
Here Are Congresswoman Nancy Pelosi's Initial Stock Moves in 2026: They Include Nvidia, Alphabet, and Amazon Stocks, and Others
'Melania' documentary's $7 million box office is a win for the first lady — but not for Amazon
Amazon and Pinterest are slashing jobs, yet corporate America's profit margins are racing toward 15-year highs
Alphabet vs. Amazon: Which One Will Make You Richer?
Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Amazon Seeks More Time From FCC For Starlink Rival Leo Satellite Rollout Amid Rocket Shortages
Amazon Just Fired Thousands — And Somehow The Story Is About Discipline, Not Distress
