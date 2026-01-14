DAX24.649 +0,6%Est505.972 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +3,0%Nas22.541 -1,6%Bitcoin56.195 +5,2%Euro1,1794 +0,1%Öl67,44 +0,2%Gold4.896 +2,5%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

06.02.26 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
175,24 EUR -13,76 EUR -7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Amazon OutperformRBC Capital Markets
08:01Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Amazon BuyUBS AG
02.02.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
