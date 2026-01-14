DAX24.669 +0,7%Est505.988 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +6,3%Nas22.793 +1,1%Bitcoin57.961 +8,5%Euro1,1808 +0,2%Öl68,19 +1,3%Gold4.947 +3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Enel-Aktie stabil: Energieversorger legt bei Umsatz und Gewinn zu Enel-Aktie stabil: Energieversorger legt bei Umsatz und Gewinn zu
RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit RENK-Aktie profitiert von Analysten-Empfehlung - Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG und OHB ziehen mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Leichte Erholung - Amazon-Aktie unter Druck

06.02.26 15:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
173,72 EUR -15,28 EUR -8,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
News Corp LLC
20,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Philip Morris Inc.
156,06 EUR 1,72 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Wall Sreet beendet am Freitag eine dreitägige Talfahrt und geht mit Aufschlägen in den Wochenausklang. Nach zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten ist die Hoffnung auf Zinssenkungen wieder präsenter, dies stützt den Aktienmarkt. Im frühen Handel könnte die Verbraucherstimmung der Universität Michigan neue Impulse in der Zinsdebatte setzen. Die eigentlich vorgesehene Bekanntgabe des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar wurde wegen des Haushaltstreits auf Mittwoch verschoben. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 1 Prozent auf 49.414 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,6 bzw. 0,3 Prozent.

Wer­bung

Verunsicherung wegen neuer KI-Anwendungen mit Blick auf die Zukunft der Softwarebranche hatte in den vergangenen Tagen zu einem regelrechten Ausverkauf bei Branchenaktien geführt. Die Sorgen im KI-Bereich sind aber keineswegs verflogen, wie das jüngste Beispiel Amazon zeigt. Denn die ehrgeizigen Investitionspläne großer Technologieunternehmen werden von Anlegern in zunehmendem Maße kritisch gesehen. Wie schon Alphabet hat nun auch Amazon angekündigt, die KI-Investitionen kräftig hochzufahren. Der E-Commerce-Riese will dieses Jahr 200 Milliarden Dollar in KI investieren, eine Steigerung um 56 Prozent. Hinzu kommt, dass die Geschäftszahlen zum vierten Quartal nicht in allen Punkten überzeugen. Der Kurs stürzt daher um 9,4 Prozent ab.

"Der Bullenmarkt ist nicht tot, aber er altert, und wir sind nicht überrascht, dass Anleger den Unternehmensgewinnen und der Rentabilität mehr Aufmerksamkeit schenken", erläutert Marktstratege Clark Bellin von Bellwether Wealth.

Am Rentenmarkt steigen die Notierungen mit der wieder hochkochenden Debatte über Zinssenkungen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 1 Basispunkt auf 4,19 Prozent. Die Zinsspekulation drückt den Dollar, der Dollar-Index gibt 0,2 Prozent nach. Bitcoin erholt sich leicht vom jüngsten Einbruch. Devisenhändler erklären den jüngsten Wertverlust der Kryptowährung mit der verringerten Risikoneigung der Anleger. Innerhalb eines Monats hat Bitcoin etwa ein Drittel an Wert eingebüßt. Bei Gold steigen Anleger auf dem tieferen Niveau wieder ein - der Preis steigt um 3,1 Prozent.

Wer­bung

Die Ölpreise halten zwischenzeitlich moderate Aufschläge nicht und drehen ins Minus. Die Notierungen für Brent und WTI verlieren bis zu 1,0 Prozent. Der Markt fokussiert sich ganz auf die anstehenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Durch die Verhandlungen gehen Angebotssorgen zurück.

Am Aktienmarkt fallen Philip Morris um 0,1 Prozent. Der Tabakkonzern hat im vierten Quartal 2025 einen höheren Gewinn verzeichnet und prognostiziert für die kommenden Jahre weiteres Wachstum. Der Umsatz blieb aber leicht unter den Erwartungen des Marktes. News Corp (-2,2%) übertraf mit ihren Umsätzen die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sank aber um 21 Prozent, im Vorjahreszeitraum waren Gewinne aus einem Verkauf von Vermögenswerten enthalten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie liegt über den Analystenschätzungen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.414,21 +1,0% 505,49 +1,8%

S&P-500 6.841,84 +0,6% 43,44 -0,7%

Wer­bung

NASDAQ Comp 22.617,48 +0,3% 76,90 -3,0%

NASDAQ 100 24.651,80 +0,4% 103,11 -2,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:59 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1819 +0,3% 1,1782 1,1801 +0,3%

EUR/JPY 185,38 +0,2% 185,01 185,16 +0,5%

EUR/CHF 0,9176 +0,1% 0,9166 0,9173 -1,5%

EUR/GBP 0,8691 -0,1% 0,8703 0,8713 -0,2%

USD/JPY 156,85 -0,1% 157,04 156,90 +0,2%

GBP/USD 1,3599 +0,5% 1,3537 1,3545 +0,5%

USD/CNY 6,9524 -0,1% 6,9589 6,9530 -1,0%

USD/CNH 6,9322 -0,1% 6,9382 6,9345 -0,5%

AUS/USD 0,6999 +1,0% 0,6929 0,6969 +3,9%

Bitcoin/USD 67.392,90 +5,4% 63.926,40 67.879,55 -29,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,65 63,29 -1,0% -0,64 +9,9%

Brent/ICE 66,98 67,55 -0,8% -0,57 +10,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.923,21 4.774,29 +3,1% 148,92 +10,6%

Silber 75,41 70,90 +6,4% 4,51 -0,6%

Platin 1.738,94 1.690,39 +2,9% 48,55 -3,6%

Kupfer 5,80 5,82 -0,3% -0,02 +2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 09:49 ET (14:49 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Amazon OutperformRBC Capital Markets
08:01Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:11Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Amazon OutperformRBC Capital Markets
08:01Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen