ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Amazon auf 280 Dollar - 'Buy'

06.02.26 09:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
175,00 EUR -14,00 EUR -7,41%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar und schwächeren Signalen für das erste Quartal lege sich Amazon klar auf einen Investitionszyklus sowohl im Cloud- als auch im Handelsbereich fest, schrieb Eric Sheridan am Freitag nach dem Quartalsbericht. So werde Amazon zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg aktuell sehr kritisch sehen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
08:56Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01Amazon OutperformRBC Capital Markets
08:01Amazon BuyJefferies & Company Inc.
03.02.2026Amazon BuyUBS AG
02.02.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
