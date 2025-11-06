SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 225,65 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 225,65 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,65 EUR ab. Bei 225,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.156 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 20,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 209,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,07 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,22 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent auf 9,08 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 28.01.2027.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

