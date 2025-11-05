Diageo Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern habe seine Jahresziele gesenkt, obwohl das erste Geschäftsquartal nicht so schwach gewesen sei wie befürchtet, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag. Dies werde mit schwächerer Nachfrage nach dem Nationalgetränk Chinas, Baijiu, sowie US-Absätze begründet./rob/ag
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
22,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,97 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
