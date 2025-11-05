DAX 24.017 -0,1%ESt50 5.662 -0,1%MSCI World 4.363 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.269 -1,2%Euro 1,1521 +0,2%Öl 63,85 +0,5%Gold 4.013 +0,9%
Diageo Aktie

19,30 EUR -1,00 EUR -4,93 %
17,79 CHF -1,11 CHF -5,87 %
Marktkap. 45,09 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Diageo plc
19,30 EUR -1,00 EUR -4,93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern habe seine Jahresziele gesenkt, obwohl das erste Geschäftsquartal nicht so schwach gewesen sei wie befürchtet, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag. Dies werde mit schwächerer Nachfrage nach dem Nationalgetränk Chinas, Baijiu, sowie US-Absätze begründet./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

13:16 Diageo Buy UBS AG
11:41 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Diageo Buy UBS AG
21.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Geringere Kauflust Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Dow Jones Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag in Rot
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag höher
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert am Mittwochmittag
Financial Times Diageo cuts sales and profit forecast on lower US and China demand
RTE.ie Diageo lowers 2026 forecast as US, China demand slows
PR Newswire Sip, Set, Celebrate: The Cocktail Collection Toasts the Season With the New Ketel One Lemon Drop Martini and Whimsical Tablescape Kits
MotleyFool Seneca House Advisors Dumps 35,000 Diageo (DEO) Shares in $3.5 Million Exit
MotleyFool Keystone Financial Planning Loads Up On Diageo (DEO) With 87,000 Shares in Q3 2025
MotleyFool Martin Capital Liquidates its Diageo Position: What That Means for the Alcoholic Beverages Titan
PR Newswire THE CROWN ROYAL RIG RETURNS FOR THE NFL SEASON ENLISTING TAYLOR ROOKS AS THEIR PARTNER IN DELIVERING GENEROSITY TO NFL FANS
PR Newswire The Coffee Cocktail of a Generation: Mr Black Espresso Martini Fest Marks Year Four
