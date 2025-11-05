Diageo Aktie
Marktkap. 45,09 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2200 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den britischen Spirituosen- und Guinness-Hersteller nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal und der enttäuschenden Ausblickssenkung überarbeitet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Die Nachfrage in den USA bleibe schwach. Das neue Kursziel gehe primär auf seine leicht gesenkten Prognosen für das langfristige Umsatzwachstum zurück./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo Sector Perform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
19,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
16,88 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
