Diageo Aktie

Diageo Aktien-Sparplan
19,15 EUR -1,15 EUR -5,67 %
STU
16,88 GBP -1,10 GBP -6,12 %
LSE
Marktkap. 45,09 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Diageo plc
19,15 EUR -1,15 EUR -5,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen von 2200 auf 2000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den britischen Spirituosen- und Guinness-Hersteller nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal und der enttäuschenden Ausblickssenkung überarbeitet, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Die Nachfrage in den USA bleibe schwach. Das neue Kursziel gehe primär auf seine leicht gesenkten Prognosen für das langfristige Umsatzwachstum zurück./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Sector Perform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
19,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
16,88 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

