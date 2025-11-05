Zalando Aktie
Marktkap. 5,93 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Yashraj Rajani lobte am Donnerstag den starken Umsatz des Onlinehändlers. Die Marge im Privatkundengeschäft sei allerdings schwach./rob/ag/mis
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,72 €
|Abst. Kursziel*:
73,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,79 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,46%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
