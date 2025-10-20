DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.342 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.994 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,40 -1,5%Gold4.350 +2,4%
So entwickelt sich SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Montagnachmittag

20.10.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE steigt am Montagnachmittag

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 237,90 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 237,90 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 238,00 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 233,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 402.089 SAP SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,70 EUR. Dieser Wert wurde am 16.09.2025 erreicht. Abschläge von 11,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 21.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 8,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Nachrichten zu SAP SE

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
