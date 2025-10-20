SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Montagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 233,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 233,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 234,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,80 EUR. Zuletzt wechselten 41.467 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (209,70 EUR). Abschläge von 10,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 21.10.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 8,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

