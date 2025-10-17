DAX23.762 -2,1%Est505.570 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,12 -5,4%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,68 -0,6%Gold4.337 +0,3%
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Verlusten

17.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 228,45 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 2,0 Prozent auf 228,45 EUR nach. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,35 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.173 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 19,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 209,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 8,21 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,89 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 21.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
