SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 228,85 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 228,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 227,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,25 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 210.023 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (209,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 9,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 21.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,04 EUR je Aktie.

