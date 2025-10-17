DAX23.882 -1,6%Est505.617 -0,6%MSCI World4.271 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.436 -0,6%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl61,17 +0,3%Gold4.242 -1,9%
Blick auf SAP SE-Kurs

SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag auf rotem Terrain

17.10.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 230,75 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 230,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 227,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 229,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 570.484 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 18,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 10,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 289,89 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 1,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,03 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 21.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
