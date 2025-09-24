UBS AG

SAP SE Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Mit der Einleitung von Ermittlungen der EU-Kommission gegen den Softwarekonzern wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken hätten sich nun entsprechende Gerüchte bestätigt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Erwähnt werde von der Behörde etwa das Verbot des Missbrauchs einer dominierenden Marktposition. In diesem Zusammenhang habe die EU jüngst Google zu einer Strafzahlung von knapp 3 Milliarden Euro verurteilt, rief der Experte in Erinnerung. SAP erwarte indes im Vorfeld der Quartalszahlen am 22. Oktober nicht, dass das Verfahren einen erheblichen Einfluss auf die Finanzkennziffern haben werde./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com