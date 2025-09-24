DAX 23.723 +0,8%ESt50 5.496 +0,9%Top 10 Crypto 15,12 -0,9%Dow 45.947 -0,4%Nas 22.385 -0,5%Bitcoin 93.490 +0,1%Euro 1,1690 +0,2%Öl 69,64 +0,0%Gold 3.762 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Tesla A1CX3T Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX in Grün -- Wall Street fester erwartet -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Boeing-Aktie zieht an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern Boeing-Aktie zieht an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern
Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
224,40 EUR -0,20 EUR -0,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 265,53 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

UBS AG

SAP SE Buy

08:01 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
224,40 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Mit der Einleitung von Ermittlungen der EU-Kommission gegen den Softwarekonzern wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken hätten sich nun entsprechende Gerüchte bestätigt, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Erwähnt werde von der Behörde etwa das Verbot des Missbrauchs einer dominierenden Marktposition. In diesem Zusammenhang habe die EU jüngst Google zu einer Strafzahlung von knapp 3 Milliarden Euro verurteilt, rief der Experte in Erinnerung. SAP erwarte indes im Vorfeld der Quartalszahlen am 22. Oktober nicht, dass das Verfahren einen erheblichen Einfluss auf die Finanzkennziffern haben werde./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
223,55 €		 Abst. Kursziel*:
34,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
224,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,69%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
289,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:01 SAP Buy UBS AG
22.09.25 SAP Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
15.09.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

finanzen.net Lohnende Walmart-Investition? Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart am Abend im Plus
finanzen.net Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags schwächer
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net NYSE-Handel: Dow Jones liegt zum Start im Plus
TraderFox Die Top 5 KI-Geheimtipps im Konsumsektor von Cola bis Kosmetik
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen
PR Newswire Walmart and LALIGA Strike Unique Partnership to Engage Soccer's Growing, Multicultural Fanbase in the U.S.
MotleyFool Will Walmart Stock Continue to Ring Up Investor Returns?
Zacks Is Walmart Setting the Tone for Holiday Retail Competition?
Zacks Walmart Expands Same-Day Pharmacy Delivery With Refrigerated Meds
Zacks Is It Worth Investing in Walmart (WMT) Based on Wall Street's Bullish Views?
MarketWatch Could Walmart become a bigger fashion destination? One analyst thinks so.
Zacks Why Walmart (WMT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
Zacks Here is What to Know Beyond Why Walmart Inc. (WMT) is a Trending Stock
RSS Feed
Walmart zu myNews hinzufügen