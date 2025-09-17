SAP Aktie
Marktkap. 253,53 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Sorgen über die generelle Bedrohung für Software durch Künstliche Intelligenz (KI), die nachlassende Auftragsdynamik und das schwierige Geschäftsumfeld hätten den Aktienkurs seit dem Juni-Hoch schon um 16 Prozent sinken lassen, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er hält die KI-Sorgen für unbegründet und sieht SAP in einer besonderen Position, das Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
228,10 €
|Abst. Kursziel*:
27,14%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
228,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,75%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|12:51
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
