NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.433 Pkt - SAP gesucht

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Montagabend den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien als "ziemlich ruhig" charakterisiert. SAP wurden am Abend 1 Prozent fester getaxt, obwohl der Software-Konzern laut einem Bericht in einem US-Kartellstreit mit dem Datenverarbeiter Teradata offenbar einen Rückschlag erlitten hat. Der Oberste Gerichtshof der USA wies einen Antrag der Walldorfer auf Klageabweisung ab. Parallel dazu soll aber über eine Gegenklage wegen angeblicher Patentverletzungen durch Teradata verhandelt werden.

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung