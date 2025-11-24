Erste Schätzungen: LRAD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LRAD wird voraussichtlich am 09.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LRAD noch -0,260 USD je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 194,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,9 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,390 USD, gegenüber -0,720 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 43,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 24,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net