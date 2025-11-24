DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin76.049 +0,8%Euro1,1525 +0,1%Öl62,58 +0,1%Gold4.047 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Fluence Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Fluence Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bayer-Aktie: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele Bayer-Aktie: FXIa-Hemmer Asundexian erfüllt primäre Wirksamkeits- und Sicherheitsziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erste Schätzungen: LRAD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

24.11.25 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LRAD Corp Registered Shs
1,78 EUR -0,06 EUR -3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LRAD wird voraussichtlich am 09.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,025 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LRAD noch -0,260 USD je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 194,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,9 Millionen USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,390 USD, gegenüber -0,720 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 43,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 24,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: LRAD und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf LRAD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LRAD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LRAD Corp Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung