Erste Schätzungen: ThyssenKrupp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

ThyssenKrupp wird voraussichtlich am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,68 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,65 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,288 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -2,620 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 38,46 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 37,98 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net