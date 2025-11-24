DAX23.262 +0,7%Est505.533 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.928 -0,7%Euro1,1543 +0,2%Öl62,55 +0,1%Gold4.077 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für RTL auf 30 Euro - 'Market-Perform'

24.11.25 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,60 EUR 0,35 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group (RTL) von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Fernsehkonzerns hätten die Erwartungen knapp verfehlt, was den schwachen Werbemärkten in Deutschland und Frankreich sowie der schwächelnden Dynamik bei der Produktions- und Vertriebstochter Fremantle geschuldet sei, schrieb Annick Maas in ihrem Rückblick vom Freitagabend. Daher und wegen der gesenkten Jahresziele habe sie das Kursziel gekappt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 18:57 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

