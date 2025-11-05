DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.655 +0,2%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,41 +0,1%Gold3.977 +1,2%
Erste Schätzungen: ThyssenKrupp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

05.11.25 06:21 Uhr
ThyssenKrupp präsentiert in der voraussichtlich am 20.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD gegenüber -1,870 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,68 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,68 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,292 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,620 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 38,47 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 37,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

