DAX23.582 -1,1%Est505.651 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -7,3%Nas23.256 -0,5%Bitcoin73.950 -5,1%Euro1,1636 +0,4%Öl63,33 +0,2%Gold4.244 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Airbus 938914 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, HUGO BOSS, DroneShield, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf thyssenkrupp Marine System (TKMS) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf thyssenkrupp Marine System (TKMS)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
Interessenvertretung

thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: thyssenkrupp Steel erreicht Einigung mit IG Metall

01.12.25 15:55 Uhr
thyssenkrupp-Aktie dennoch tiefer: Sanierung bei thyssenkrupp Steel: Restrukturierung kann starten | finanzen.net

Der Stahlriese thyssenkrupp Steel hat sich mit der IG Metall und der betrieblichen Interessenvertretung über die noch offenen Details seines Sanierungsplans geeinigt, unter anderem über den Interessenausgleich und den Sozialplan.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,00 EUR -0,40 EUR -4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zudem sei die Finanzierung für den Restrukturierungszeitraum bis zum 30. September 2030 gesichert, teilte die Stahltochter von thyssenkrupp mit. Über die Konditionen haben die Parteien Vertraulichkeit vereinbart.

Wer­bung

Mit der Unterzeichnung des Sanierungstarifvertrags mit einer Laufzeit bis Ende September 2030 durch thyssenkrupp Steel und die IG Metall sei "der Weg zur operativen Umsetzung des industriellen Konzepts nun endgültig frei".

Die Grundlage für die erzielten Einigungen bilde das vom Stahlvorstand im November vergangenen Jahres vorgestellte industrielle Konzept. Diese sehe "im Wesentlichen eine marktbedingte Reduzierung der Produktionskapazitäten auf ein Versandniveau von 8,7 bis 9 Millionen Tonnen vor, einen Abbau beziehungsweise eine Ausgliederung von rund 11.000 Stellen sowie Investitionen, unter anderem in die am Standort Duisburg in Bau befindliche Direktreduktionsanlage" für die Herstellung von grünem Stahl, teilte thyssenkrupp Steel weiter mit.

Das Unternehmen und die Gewerkschaft hatten sich im Juli auf einen Tarifvertrag zur Sanierung des Konzerns geeinigt. Die Eckpunkte sollten ursprünglich bis Ende September detailliert ausgearbeitet und abgeschlossen werden.

Wer­bung

"Es ist uns in einer gemeinsamen Kraftanstrengung gelungen, die letzten Hindernisse auf dem Weg zur Unterzeichnung aus dem Weg zu räumen, und wir haben ein tragfähiges Ergebnis erzielt", sagte Aufsichtsratsvorsitzende Ilse Henne laut Mitteilung. "Alle Seiten sind hier ihrer Verantwortung gerecht geworden. Das macht Mut und ist ein sehr gutes Signal für den Stahl und für die ganze Region."

Der Restrukturierungsprozess wird nun unmittelbar umgesetzt, um möglichst schnell Effizienzsteigerungen zu erzielen und wettbewerbsfähigere Kostenstrukturen zu erreichen.

Via XETRA notiert die thyssenkrupp-Aktie zeitweise 4,40 Prozent im Minus bei 9,00 Euro.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 09:46 ET (14:46 GMT)

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG, Wieler Peter/ThyssenKrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
26.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
26.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen