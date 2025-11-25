DAX 23.576 +0,5%ESt50 5.621 +0,9%MSCI World 4.345 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.066 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,47 -0,3%Gold 4.172 +1,0%
thyssenkrupp Aktie

9,04 EUR +0,43 EUR +4,94 %
STU
Marktkap. 5,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

11:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
9,04 EUR 0,43 EUR 4,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 7,70 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane bekräftigte am Mittwoch seine insgesamt positive Einschätzung europäischer Stahlaktien. Im Basisszenario gingen die Ökonomen der US-Bank 2026 in der EU von einem konjunkturellen Aufschwung aus, gepaart mit niedrigerer Inflation. Verstärkt werde dies durch den Vorschlag der EU-Kommission, die europäischen Stahlimporte um etwa 40 Prozent zu drosseln. Der Experte rechnet daher mit einer wieder anziehenden Preissetzungsmacht der Stahlproduzenten. Unter diesen bevorzugt er Karbonstahl- gegenüber Edelstahlherstellern./tih/ag

Das Basisszenario für die europäische Wirtschaft im Jahr 2026 geht von einem konjunkturellen Aufschwung aus. Wir bekräftigen unsere positive Einschätzung von EU-Stahlaktien.

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,01 €		 Abst. Kursziel*:
-14,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,86%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

11:31 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Expertenstimmen treibt TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an TKMS-Aktie weiter auf Erholungskurs: Analyst treibt den Titel an
dpa-afx thyssenkrupp-Aktie in Grün: Bei möglichem Verkauf der Stahlsparte - IG Metall verlangt Garantien
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Vormittag zu
finanzen.net TKMS-Aktie versucht die Wende - schon 30 Prozent Minus seit Börsenstart
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX klettert letztendlich
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Nachmittag schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX mit Zuschlägen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Minus
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
