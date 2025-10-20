Knorr-Bremse übernimmt Nutzfahrzeug-Serviceportal

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse baut sein Dienstleistungsgeschäft mit einer Übernahme aus. Für die Firma Travis Road Services International blättert der MDAX-Konzern aus München einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag hin, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Die Online-Buchungsplattform bietet Services wie Parken, Reinigen, Laden und Reparieren an. Knorr-Bremse erweitert damit das Geschäft rund um Ersatzteile und Wartung in seiner Nutzfahrzeugsparte. Der Abschluss des Deals soll bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgen. Travis hat den Angaben zufolge auf seiner Plattform in 26 europäischen Ländern mehr als 2.500 Servicepartner./men/jha/