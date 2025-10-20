Gewinne in New York: S&P 500 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
So bewegte sich der S&P 500 am Montag zum Handelsende.
Werte in diesem Artikel
Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1,07 Prozent stärker bei 6.735,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52,729 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,515 Prozent auf 6.698,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.664,01 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 6.690,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6.744,35 Einheiten.
S&P 500 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 6.664,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.296,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wies der S&P 500 5.864,67 Punkte auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 14,77 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6.764,58 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Expand Energy (+ 6,07 Prozent auf 106,90 USD), Super Micro Computer (+ 5,48 Prozent auf 55,04 USD), The Trade Desk A (+ 5,03 Prozent auf 52,50 USD), Moderna (+ 4,73 Prozent auf 27,24 USD) und Salesforce (+ 4,61 Prozent auf 254,28 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil AppLovin (-5,57 Prozent auf 565,94 USD), Seagate Technology (-4,88 Prozent auf 214,40 USD), Oracle (-4,85 Prozent auf 277,18 USD), Western Digital (-3,70 Prozent auf 121,53 USD) und Progressive (-2,76 Prozent auf 219,38 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 28.612.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,818 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
