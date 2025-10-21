DAX24.222 -0,2%Est505.678 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 -5,0%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.059 -2,1%Euro1,1610 -0,3%Öl61,51 +0,9%Gold4.261 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX schwächelt -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
FRIEDRICH VORWERK-Aktie auf Rekordhoch: Jahresziele erhöht FRIEDRICH VORWERK-Aktie auf Rekordhoch: Jahresziele erhöht
American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China American Bitcoin: Krypto-Firma von Eric Trump erhält ungewöhnliche Vergünstigungen aus China
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

MARKT USA/Verhaltener Start nach festem Wochenauftakt erwartet

21.10.25 12:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
219,95 EUR -0,65 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
187,24 EUR 1,30 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
224,85 EUR -0,80 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beyond Meat
1,63 EUR 0,41 EUR 33,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
59,06 EUR 0,26 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Crown Holdings Inc.
85,92 EUR 5,02 EUR 6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fluor Corp.
44,23 EUR 4,20 EUR 10,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GE Aerospace (ex General Electric)
265,00 EUR 3,00 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lockheed Martin Corp.
434,65 EUR 1,40 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
633,80 EUR 6,00 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
1.072,00 EUR 11,60 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Philip Morris Inc.
135,52 EUR -0,08 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Texas Instruments Inc. (TI)
154,12 EUR -0,72 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zions Bancorporation
45,74 EUR 3,22 EUR 7,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach dem freundlichen Wochenstart deutet sich für Dienstag ein verhaltener Start an der Wall Street an. Während weiter die Hoffnung auf ein konstruktives Miteinander der USA und Chinas beim Thema Außenhandel die Stimmung stützt, nimmt die Quartalsberichtssaison Fahrt auf und könnte ihrerseits für Impulse sorgen, möglicherweise auch in der Breite. Präsident Trump sagte am Montag, er sei optimistisch, ein "wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen" mit China abzuschließen.

Wer­bung

.Konjunkturseitig geht der Blindflug wegen des weiter herrschenden "Shutdowns" zwar weiter, also des Stillstands von Teilen der US-Behörden und -Einrichtungen, die unter anderem für Datenermittlung und -verbreitung zuständig sind. Die Anleger sind aber zuversichtlicher, dass der Stillstand - einer der längsten in der Geschichte - bald beendet werden könnte, nachdem ein Berater des Weißen Hauses angedeutet hat, noch in dieser Woche könnte eine Einigung erzielt werden.

Unternehmensseitig stehen von den bekannteren Namen 3M, GE Aerospace, Coca-Cola, Philip Morris und Lockheed Martin auf dem Kalender, die noch vor dem Handelsstart ihre Bücher öffnen. Nach der Schlussglocke berichten unter anderen Netflix und Texas Instruments.

Apple, die am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen waren nach einem Bericht über starke iPhone-17-Verkäufe, liegen in der Vorbörse knapp behauptet. Alphabet, die ebenso von einem Rekordhoch kommen, nachdem sie sechs Handelstage in Folge gestiegen sind, zeigen sich ebenfalls knapp behauptet. Die Analysten von Oppenheimer hatten am Montag betont, Alphabet sei näher daran, Renditen aus seinen Investitionen in Künstliche Intelligenz zu erzielen, als Meta Platforms. Letztere ziehen um 0,7 Prozent an.

Wer­bung

Auch für Amazon geht es etwas nach oben. Die Aktie hatte sich am Vortag um 1,6 Prozent verteuert und unbelastet davon gezeigt, dass die Cloud-Computing-Sparte des Unternehmens von einem größeren Ausfall betroffen war, der zahlreiche Websites und Social-Media-Plattformen weltweit beeinträchtigte. Seit dem späten Montagabend laufen laut Amazon alle Dienste wieder normal.

Zions Bancorp steigen um 1,6 Prozent, nachdem die Regionalbank den Gewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat. Zions hatte vergangene Woche noch eine Abschreibung von 50 Millionen Dollar bekannt gegeben und zwei Kreditnehmer "offensichtlicher Falschdarstellungen" beschuldigt. Die Nachricht von dieser Belastung sowie eine Klage, die Zions darauf einreichte, hatten an der Wall Street vorübergehend die Stimmung deutlich eingetrübt und Spekulationen über weitere Problemkredite in der Branche geschürt.

Das Verpackungsunternehmen Crown Holdings übertraf mit den Quartalszahlen die Erwartungen und erhöhte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Der Kurs macht auf Nasdaq.com einen Satz um gut 8 Prozent.

Wer­bung

Fluor verteuern sich um gut 6 Prozent. Der aktivistische Investor Starboard Value hat einen Anteil von fast 5 Prozent an dem Ingenieur- und Bauunternehmen erworben und will Möglichkeiten ausloten, den Aktienkurs zu steigern, wie das Wall Street Journal berichtet.

Beyond Meat, die zum Wochenstart um 127 Prozent nach oben geschossen waren, legen in der Vorbörse um weitere rund 25 Prozent zu. Die Aktie des Herstellers von Fleischalternativen ist in diesem Jahr um 61 Prozent gefallen, weil die Nachfrage nach den Produkten nachließ. Das Papier gilt mittlerweile als sogenannte Meme-Aktie, die also über Beiträge in sozialen Medien sehr stark im Fokus von Privatanlegern ist, mithin starke Kursschwankungen zeigt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 06:32 ET (10:32 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beyond Meat

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen