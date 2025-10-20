Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Montagnachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 41,0 Prozent auf 0,910 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Beyond Meat-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 41,0 Prozent auf 0,910 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,030 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,010 USD. Bisher wurden via NASDAQ 31.166.099 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,635 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 629,121 Prozent hinzugewinnen. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,500 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 81,964 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 74,96 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 93,19 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,918 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen